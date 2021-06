Inflatie Verenigde Staten loopt hard op

De Amerikaanse inflatie is afgelopen maand opgelopen tot 5 procent op jaarbasis, waar dat een maand eerder nog 4,2 procent was. Daarmee steeg het gemiddelde prijspeil voor consumenten in de Verenigde Staten in hoger tempo dan verwacht. Economen gingen in doorsnee uit van een inflatie van 4,7 procent.

De prijsstijgingen worden aangewakkerd door de heropening van de economieën en de coronasteuncheques die aan Amerikanen zijn uitgekeerd. Wat ook meespeelt is de schaarste aan grondstoffen, wat tot prijsstijgingen leidt. Daarnaast zijn er volop problemen in de leveringsketen, waaronder een gebrek aan computerchips.

Doordat het leven in de Verenigde Staten in rap tempo duurder wordt, kan het zijn dat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, besluit om sneller stimuleringsprogramma’s af te bouwen en de rente te verhogen. Maar verschillende beleidsmakers van de Federal Reserve hebben aangegeven dat de hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei niet bezorgd te zijn over een hogere inflatie en rente. Volgens haar zijn die de laatste jaren juist te laag geweest en kan het enorme economische steunpakket van president Joe Biden bijdragen aan een hogere inflatie en rente, wat goed is voor de VS.