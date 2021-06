Elektrisch fietsmerk doppio haalt geld op om winkels te openen

Met de deal heeft de investeringsmaatschappij nu een ‘substantieel’ minderheidsbelang in de elektrische fietsenmaker. Financiële details en de concrete omvang van het belang maakt het bedrijf niet bekend. Wel laat doppio-oprichter Peter Eiselin weten dat er veel gesprekken zijn gevoerd en er in de toekomst nog wordt gekeken naar samenwerkingen met andere partijen.

Volgens de investeringsmaatschappij is de markt voor e-bikes ‘enorm in ontwikkeling’. Airbridge verwijst naar een onderzoek van marktonderzoeker Multiscope, dat begin dit jaar becijferde dat er dit jaar 1,2 miljoen e-bikes verkocht gaan worden in Nederland. Daarbij zal het merendeel een elektrische stadsfiets zijn. Mensen willen een e-bike vanwege het gemak, het milieu, het werk en de vrije tijd.

Consumenten

Doppio wil ook nog geld ophalen bij consumenten. Mensen kunnen vanaf 500 euro meedoen en verstrekken dan een lening voor vijf jaar, tegen een rente van 5 procent per jaar. Het ingelegde bedrag wordt over een periode van vijf jaar afgelost.

Het rendement wordt daarbij wel elk jaar minder, maar Eiselin zegt het ‘netjes en gezond’ te vinden tussentijds al af te lossen. De particuliere investeerders krijgen in ruil voor hun lening ook nog bijvoorbeeld een speciale naamsvermelding bij het bedrijf of een fiets cadeau. In de toekomst wordt een nieuwe crowdfunding wellicht anders ingericht, zegt Eiselin.

Doppio maakt fietsen die het midden houden tussen een scooter en een fiets en waar twee personen op kunnen zitten. Het bedrijf is in 2019 gestart door Eiselin. Airbridge Equity Partners, opgericht in 2017, investeert in bedrijven die gebruikmaken van technologie zoals kunstmatige intelligentie en blockchain, waaronder een marktplaats voor advertenties, een platform voor de verkoop van meubels en een digitaal pandjeshuis.