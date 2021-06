Paus weigert ontslag van Duitse bisschop Marx

Marx staat bekend als relatief progressief en behoort wereldwijd tot de meest prominente katholieke geestelijken. Hij schreef in zijn ontslagbrief dat er veel fouten zijn gemaakt bij het aanpakken van misbruik binnen de kerk. Zijn vertrek als aartsbisschop moest een keerpunt worden, maar volgens een door het Vaticaan gepubliceerde brief wil de paus dat hij blijft.

De Rooms-Katholieke Kerk is in meerdere landen geplaagd door misbruikschandalen. Uit een studie die is uitgevoerd voor de bisschoppenconferentie van Duitsland kwam in 2018 naar voren dat zeker 1670 geestelijken zich daar in de periode 1946-2014 hebben vergrepen aan minderjarigen, vooral jongens. Er waren duizenden slachtoffers.