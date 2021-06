ING verwacht dat ‘faillissementengolf’ door corona mee zal vallen

Het aantal faillissementen is tijdens de coronacrisis aanhoudend laag geweest en dat heeft te maken met de coronasteunpakketten vanuit de overheid, waardoor ook bedrijven die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn voorlopig in leven blijven. Verder houden rechters rekening met de impact van de coronacrisis op bedrijven die mogelijk wel een toekomst hebben. Dat leidt ertoe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan.

Naast die factoren wijst ING erop dat bedrijven de hoeveelheid personeel sneller hebben afgebouwd dan tijdens de kredietcrisis. Dat kan doordat de arbeidsmarkt flexibeler is geworden. Daarnaast worden door de coronapandemie sectoren getroffen met in totaal minder bedrijven. ‘Het verlies aan inkomen voor bedrijven is al met al veel kleiner dan bij de financiële crisis en heel geconcentreerd bij een relatief kleine groep bedrijven’, aldus ING.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei eind vorige maand dat hij ‘zeer’ hoopt dat steun aan bedrijven en zelfstandigen niet meer nodig is in de laatste maanden van het jaar. Het kabinet heeft eerder besloten de steunregelingen met drie maanden te verlengen. Maar aan het einde van het jaar moet de economie weer grotendeels op eigen benen staan, hoopt het kabinet.