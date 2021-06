‘EU ziet af van mogelijk helft bestelling Janssen-vaccins’

De EU heeft met fabrikant Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen dat het vaccin ontwikkelde, afgesproken dat het 200 miljoen doses sowieso levert. Brussel kreeg een optie op nog eens 200 miljoen. Maar de hoge verwachtingen van het vaccin zijn wat bekoeld. Net als bij het AstraZeneca-vaccin bleek er een, weliswaar minieme, kans op een gevaarlijke bijwerking. En de aanvoer verloopt moeizaam door onder meer een vergissing in een Amerikaanse fabriek.

De EU maakt daarom volgens de bronnen van Reuters geen gebruik van de optie, die zij nog tot eind juni kan lichten. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is er nog geen besluit gevallen en overleggen de EU-landen er nog over. Als de EU afziet van de aanspraak, zou dat volgens hem ook niet betekenen dat de unie niet meer met Janssen in zee gaat.

Miljoenen Janssen-vaccins worden nog vastgehouden omdat ze mogelijk vervuild zijn geraakt in een Amerikaanse fabriek. De verzending is geblokkeerd in afwachting van onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder, maar dat laat op zich wachten.