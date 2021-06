Rob Kemps ziet commotie rond EK-spot als goede reclame

Snollebollekes-zanger Rob Kemps kan zich niet druk maken over de commotie rond de EK-reclame van Jumbo waarin hij te zien is. Voetbalbond KNVB heeft tevergeefs geprobeerd om de reclamespot van de supermarktketen van de tv te krijgen of te laten aanpassen.

‘Betere reclame kunnen we niet hebben’, reageert Kemps op Instagram op alle berichtgeving rondom de commercial, waarin zijn hit Links Rechts in een speciaal EK-jasje is gestoken. Daarbij deelt hij een foto van de voorpagina van De Telegraaf. ‘Zullen we er anders met z’n allen een mooi feestje van maken!? ik dacht dat we het afgelopen jaar wel wat anders aan ons hoofd hadden ... toch !?’

Tal van bedrijven hebben acties opgezet rond het EK voetbal en het Nederlands elftal, maar alleen partners van de KNVB mogen in hun reclames rechtstreeks verwijzen naar Oranje. Om die reden stuurde de KNVB onlangs een brief naar Jumbo om zijn beklag te doen over de reclamespot met de Snollebollekes en de populaire ‘juichcape’ waarvoor klanten van de supermarkt kunnen sparen.

‘Wij komen op voor onze commerciële belangen’, zei een woordvoerder van de KNVB, die supermarkt Albert Heijn als partner heeft. ‘Onze partners investeren veel in het Nederlandse voetbal. Het zijn onze merken. We sturen vaker dit soort brieven.’ In een reactie liet Jumbo weten de campagne zo te laten en de KNVB laat het hier nu bij.