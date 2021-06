Proces Marengo: zwijgen verdachten leidt tot ‘onemanshow’

‘Het is een beetje een onemanshow hier’, verzuchtte de rechter donderdag tijdens de zitting in het liquidatieproces Marengo. ‘Eenrichtingsverkeer’, stelde zij vast, en niet voor het eerst. Bij de bespreking van de afzonderlijke zaakdossiers in het proces beroepen de verdachten zich consequent op hun zwijgrecht. De zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp duurde donderdag daardoor nog geen anderhalf uur.

Hoofdverdachte Ridouan Taghi reageert soms in het geheel niet als de rechtbank toch een poging doet hem een antwoord op een vraag te ontlokken. De rechter: ‘Dat moet ik opvatten als zwijgrecht?’ Taghi: ‘Ja, dat is zwijgrecht, ja. Ik vergeet het af en toe te zeggen.’

Over het dossier waaruit de rechter relevante passages voorhield, merkte Taghi op: ‘Het is een verhaaltje dat u voorleest en ik luister er naar. Ik heb er verder geen reactie op. Er staat zoveel in het dossier.’

Vermoedelijke opdrachtgever

Het gebrek aan inhoudelijke communicatie tussen de rechtbank en de verdachten tekent deze fase van het proces. Monsterproces Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen dan wel voorbereidingen daartoe. In totaal staan in Marengo zeventien verdachten terecht. Alleen Taghi is als vermoedelijke opdrachtgever verdachte in alle deeldossiers. Saïd R., volgens justitie de rechterhand van Taghi, verblijft nog steeds in uitleveringsdetentie in Colombia, waar hij in februari vorig jaar werd aangehouden..

De rechtbank besprak donderdag de poging tot liquidatie van Khalid B. Op 5 december 2016 wist hij te ontkomen aan - naar zijn eigen zeggen - twee mannen die in Rotterdam hem probeerden dood te schieten met een automatisch wapen. B. en zijn broer zouden op een dodenlijst hebben gestaan omdat zij actief waren voor rivalen van Taghi.

Vrijdag begint de rechtbank aan de behandeling van een cruciaal dossier: de vergismoord in januari 2017 op Hakim Changachi in Utrecht en de poging het eigenlijke doelwit twee dagen later alsnog te liquideren. Deze zaak leidde ertoe dat Nabil B. kroongetuige in het omvangrijke Marengo-onderzoek werd. B. is verdachte in de zaak en zal in die hoedanigheid moeten verschijnen. Enkele weken geleden wilde hij niet meer naar de rechtbank komen om te verklaren, omdat justitie volgens hem de beveiliging van zijn gezin niet goed heeft geregeld.