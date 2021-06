‘Te veel onzekerheden om mondkapjesplicht te schrappen’

De mondkapjesplicht blijft in Nederland voorlopig onverminderd van kracht. Pas als de effecten van de vaccinaties en recente versoepelingen duidelijker zijn, overweegt de overheid om deze maatregel te schrappen. ‘Er zijn nu nog te veel onzekerheden’, liet een landsadvocaat donderdagochtend weten tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Haag.

De spoedprocedure was aangespannen door de Stichting Bewust Nederland. De organisatie eiste een verbod op de mondkapjesverplichting.

De advocaat van Bewust Nederland betoogde bij de voorzieningenrechter dat met de draagplicht ‘grondrechten van burgers worden geschonden’. ‘Mensen snappen de maatregel niet. Juist dan zou wetenschappelijk onderzoek helderheid moeten bieden, maar dat onderzoek is er niet’, aldus de raadsman.

Schijnveiligheid

Hij vergeleek de mondkapjesplicht met ‘een klamboe van kippengaas tegen muggen’. ‘Het werkt niet, het gaat er doorheen.’ Volgens de stichting zouden mensen door deze ‘schijnveiligheid’ belangrijker maatregelen als de verplichte 1,5 meter afstand negeren, wat volgens hem veel gevaarlijker is.

De landsadvocaat verweet de stichting dat het ‘selectief plukte uit adviezen van het Outbreak Management Team’ om haar punt te maken.

Laatste afbouwfase

Volgens de overheid moet het mondkapje niet worden gezien als ‘wondermiddel’, maar als onderdeel van een ‘totaalpakket’. De landsadvocaat hamerde op het belang van naleving van de maatregel. Juist met de recente versoepelingen, waarbij grotere groepen mensen bij elkaar komen, zo stelde ze. ‘Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Het is van belang dat we ons aan de mondkapjesverplichting houden.’ Van inbreuk op grondrechten was volgens haar geen sprake.

Het loslaten van basismaatregelen als het masker komt volgens de landsadvocaat pas in de laatste afbouwfase aan de orde. Een mogelijke datum daarvan kon ze niet noemen

Grotere impact

Ze verdedigde de recente versoepeling van de groepsgrootte boven het afschaffen van de mondkapjesplicht. ‘Het inperken van de groepsgrootte heeft een veel grotere impact op burgers en ondernemers.’

De voorzieningenrechter doet op 17 juni om 16.00 uur uitspraak.