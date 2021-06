Enthousiasme van VVD tot Milieudefensie over verduurzaming Tata

Kamerleden van links tot rechts reageerden enthousiast op een door vakbond FNV opgesteld plan voor de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden. Op het Plein voor de Tweede Kamer namen enkele volksvertegenwoordigers van VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA donderdagochtend een petitie in ontvangst. Ook Milieudefensie schaart zich achter het plan.

FNV pleit in het plan voor snellere verduurzaming van het staalbedrijf. Groene stroom, aardgas en later ook waterstof kunnen binnen vijf jaar grotendeels het huidige productieproces op kolen en grijze stroom vervangen. Dat zorgt voor fors minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Om de kosten van zo’n 1,4 miljard euro te kunnen dragen is de steun van de overheid nodig.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens complimenteerde FNV en de ongeveer twintig aanwezige medewerkers met dit ‘mooie plan’. ‘Snellere verduurzaming is goed. We moeten nu gaan kijken of het plan haalbaar is.’ Erkens zei Tata te willen behouden. ‘Liever duurzaam staal uit Nederland dan vuil staal uit China.’

Leefomgeving en banen

Ook demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) nam het woord tijdens de bijeenkomst. Zij sprak niet haar steun uit voor het plan, maar zei wel hetzelfde doel na te streven. ‘Het staalbedrijf verduurzamen om zo schoner te worden en de banen hier te houden.’ De staatssecretaris zei een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de plannen af te wachten.

FNV zet zich met het plan in voor duurzaamheid qua leefomgeving en banen. Volgens voorzitter Tuur Elzinga is het nu of nooit. ‘Tata raakt draagvlak kwijt. Het staat als grote uitstoter onder druk van de omgeving en klimaatdoelen.’

Volgens directeur Donald Pols van Milieudefensie zijn de nieuwe voornemens ‘technisch en economisch uitvoerbaar’, maar wordt het politiek gezien een probleem. ‘Politici kiezen met de huidige subsidies voor CO2-opslag voor de luie oplossing. Dat verandert niets voor de fijn- en stikstof.’