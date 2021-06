EU: Russisch verbod op organisaties Navalni ongekend ernstig

Met het verbieden van de corruptiebestrijdingsorganisatie en het politieke netwerk van Kremlincriticus Aleksej Navalni gaat Rusland verder dan ooit tevoren, zegt de Europese Unie. Het verbod is ‘de ernstigste poging tot dusver’ van de Russische regering ‘om de onafhankelijke politieke oppositie en onderzoeken naar corruptie te onderdrukken’. Brussel ziet er de opzet in om medestanders van Navalni uit te schakelen voor de parlementsverkiezingen in september.