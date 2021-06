KNVB laat het bij brief aan Jumbo over EK-reclame

Voetbalbond KNVB heeft tevergeefs geprobeerd om de EK-reclame van supermarktketen Jumbo van de televisie te krijgen of in ieder geval te laten aanpassen. De bond stuurde een brief naar Jumbo, waarin het zich beklaagde over de reclamespot met de Snollebollekes en de populaire 'juichcape' waarvoor klanten van de supermarkt kunnen sparen. In een reactie liet Jumbo de KNVB weten de campagne zo te laten.

"Wij komen op voor onze commerciële belangen", zegt een woordvoerder van de KNVB, dat supermarkt Albert Heijn als partner heeft. "Onze partners investeren veel in het Nederlandse voetbal. Het zijn onze merken. We sturen vaker dit soort brieven." De KNVB overweegt niet om verder te gaan dan alleen een sommatie. "We laten het hierbij."

Jumbo bevestigt een brief te hebben gehad, maar wil verder geen commentaar geven. KNVB-partner Albert Heijn benadrukt dat de actie van de KNVB buiten het supermarktconcern om is gegaan.

Jurkjes

Tal van bedrijven hebben acties opgezet rond het EK voetbal en het Nederlands elftal. Alleen partners van de KNVB mogen in hun reclames rechtstreeks verwijzen naar Oranje. De KNVB wilde niet zeggen of in de aanloop naar het EK, dat vrijdag begint, meer bedrijven een brief hebben ontvangen met het verzoek om reclames aan te passen.

Bavaria heeft zover bekend nog geen brief ontvangen voor zijn campagne met het oranje broekje, zegt een woordvoerster van het bedrijf. Tijdens het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika haalde het biermerk nog de wereldpers met zijn actie met de befaamde jurkjes. Wereldvoetbalbond FIFA verwijderde tientallen vrouwen uit het stadion, nadat ze zich tijdens de wedstrijd Nederland-Denemarken hadden omgekleed. Twee van hen werden zelfs gearresteerd vanwege illegale commerciële activiteiten in een voetbalstadion. De aanklacht tegen hen werd uiteindelijk ingetrokken.

Tijdens het EK is niet de KNVB, maar de Europese voetbalbond UEFA verantwoordelijk voor alle commerciële uitingen in de Johan Cruijff ArenA, dat vier wedstrijden huisvest. De UEFA moet bepalen of uitingen van merken die concurreren met de eigen partners en sponsoren worden toegestaan.