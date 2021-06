AEX begint vrijwel vlak aan mogelijk spannende handelsdag

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag vrijwel vlak begonnen aan een mogelijk spannende handelsdag. Alle ogen zijn gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Amerikaanse inflatiecijfer, die beide later op de dag bekend worden gemaakt. Het algemene prijspeil in de Verenigde Staten liep in april al flink op en voor mei wordt een nog sterkere stijging voorzien. Hoewel de centrale bankiers zich geen zorgen maken over de oplopende inflatie, vrezen beleggers dat het stimuleringsbeleid in de Verenigde Staten daardoor wel sneller dan verwacht zal worden afgebouwd en de rente eerder wordt verhoogd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 723,03 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1066,03 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen klom 0,1 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi met winsten van meer dan 1 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 2,3 procent) was de grootste daler. Beleggers namen wat winst in het aandeel na de recente sterke koersstijgingen.

KPN

KPN won 0,8 procent. Het telecomconcern en pensioenuitvoerder APG gaan samen meer huishoudens voorzien van glasvezel dan eerder gemeld. De reikwijdte van de samenwerking is iets vergroot en toegenomen met zo’n 75.000 huishoudens. In totaal gaan ze nu 750.000 huishoudens en zo’n 225.000 bedrijven aansluiten op het glasvezelnet.

In de MidKap ging Alfen (plus 2,2 procent) aan kop. De laadpalenfabrikant is geselecteerd als hoofdleverancier voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto’s in Italië. Basic-Fit zakte ruim 3 procent. De fitnessketen heeft bijna 304 miljoen euro opgehaald om de verdere groei van de onderneming te bekostigen. Het geld werd opgehaald met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgeruild in aandelen. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (min 5 procent) noteerde ex dividend.

ICT Group

ICT Group won 0,4 procent. De IT-dienstverlener heeft een minderheidsbelang in Greenflux verkocht aan Novofleet Verwaltungsgesellschaft. De verkoop levert een boekwinst op van 8,2 miljoen euro.

In Londen steeg BT Group ruim 1 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice UK heeft een minderheidsbelang van iets meer dan 12 procent genomen in het Britse telecomconcern. Altice verklaarde daarbij geen plannen te hebben om BT volledig over te nemen.

De euro was 1,2166 dollar waard, tegen 1,2190 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 69,55 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 71,79 dollar per vat.