VS bevestigen ‘historische’ vaccindonatie aan tientallen landen

Het gaat om vaccins van Pfizer/BioNTech die worden geproduceerd in de VS. De bedrijven hebben bevestigd dat ze meedoen aan het initiatief van de regering van Joe Biden en zeggen daarmee geen winst te zullen maken. Er moeten 200 miljoen doses worden geleverd en 2021 en nog eens 300 miljoen in de eerste helft van 2022.

‘Het gaat om de grootste aankoop en donatie van vaccins door een enkel land’, schrijft het Witte Huis in een verklaring. De middelen gaan naar 92 landen en de Afrikaanse Unie. Er moeten de komende dagen ‘verdere stappen’ worden aangekondigd, aldus de regering-Biden.

De VS hebben zelf al een groot deel van de bevolking ingeënt. Meer dan 60 procent van de volwassen Amerikanen heeft in ruim vier maanden tijd minstens één dosis van een coronavaccin gehad. Washington zegt nu ook de rest van de wereld te willen helpen de pandemie te ‘verslaan’ en maakte eerder al bekend voor eind juni 80 miljoen vaccins te willen doneren.