‘Britse concurrentiewaakhond gaat datagebruik Amazon onderzoeken’

De Britse concurrentiewaakhond CMA start waarschijnlijk een formeel onderzoek naar Amazon. Zakenkrant Financial Times meldt op basis van ingewijden dat de toezichthouder zorgen heeft over hoe het webwinkelconcern omgaat met gegevens die het verzamelt van gebruikers van het platform.

Ook zou de CMA nader willen kijken naar hoe Amazon bepaalt welke aanbieders van een bepaald product zichtbaar zijn voor de consument in de zogeheten ‘buy box’. Dat is het witte paneel aan de rechterkant van het scherm waar de consument op moet klinken als deze een artikel in zijn digitale winkelwagentje wil plaatsje. Volgens de krant is het mogelijk dat Amazon daarbij de voorkeur geeft aan handelaren die ook logistieke diensten en bezorgopties van Amazon gebruiken. De CMA en Amazon weigerden commentaar te geven.

Het onderzoek zou vergelijkbaar zijn met navorsingswerk dat al door de Europese Commissie wordt gedaan. Voorheen lieten de Britten dit soort grote zaken voor een belangrijk deel aan de Europese autoriteiten in Brussel over, maar dat kan door de brexit niet meer. Brussel heeft momenteel twee openstaande onderzoeken naar Amazon, een die bekijkt hoe het bedrijf gegevens gebruikt om zijn eigen producten te promoten ten koste van rivalen en een andere die kijkt naar de criteria voor de ‘buy box’.

De grote Amerikaanse technologieconcerns worden de laatste jaren vaker door Europese toezichthouders onder de loep genomen. Autoriteiten in Brussel en Londen begonnen onlangs ook al een formeel onderzoek naar Facebook. Dat socialmediabedrijf zou mogelijk misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie om de eigen dienst Marketplace te promoten. Ook zou Facebook data van adverteerders op het platform gebruiken om met diezelfde adverteerders te kunnen concurreren. Als dit soort grote bedrijven schuldig worden bevonden kunnen hun boetes fors uitpakken. Zo heeft Google hier afgelopen jaren al miljarden voor moeten uittrekken.