Nikkei klimt door optimisme over heropening economie

De aandelenbeurs in Tokio veerde donderdag wat op na de recente verliesbeurten. De stemming werd gesteund door optimisme over de heropening van de economie dankzij de goede voortgang van het vaccinatieprogramma. Daarnaast werd uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag worden vrijgegeven. Een sterker dan verwachte stijging van het algemene prijspeil in de Verenigde Staten zou ertoe kunnen leiden dat het stimuleringsbeleid in de grootste economie ter wereld sneller zal worden teruggeschroefd.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,3 procent in de plus op 28.958,56 punten. Eisai zakte ruim 7 procent. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars van het aandeel. De Japanse farmaceut won deze week meer dan 30 procent dankzij de goedkeuring van zijn Alzheimermedicijn op de Amerikaanse markt. Branchegenoot Shionogi steeg dik 3 procent. Volgens lokale media wil het bedrijf zijn eigen coronavaccins gaan produceren. Chugai Pharmaceutical en Ono Pharmaceutical wonnen meer dan 1 procent, na berichten dat de farmaceuten overheidssubsidies zullen ontvangen voor hun onderzoek naar medicijnen tegen Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen eveneens vooruit. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent hoger en in Hongkong dikte de Hang Seng-index 0,2 procent aan. De Kospi in Seoul won 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent.