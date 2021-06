Kinderen zitten weer voor een dag op de stoel van topbestuurders

Honderden kinderen van de basisschool en het vmbo zitten weer voor een dag op de stoel van topbestuurders bij bedrijven, in de politiek en andere instanties. Onder anderen Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, TomTom-oprichter Harold Goddijn, Nicole Stolk, directeur van De Nederlandsche Bank en het voltallige college van burgemeester en wethouders van Zaanstad staan hun stoel af. Vanwege het coronavirus is de editie van dit jaar weer virtueel.

De actie Baas van Morgen van non-profitorganisatie JINC is bedoeld om jongeren en bestuurders na te laten denken over kansengelijkheid voor iedereen. ‘Afkomst, geslacht, geaardheid, gezondheid of religie zouden geen invloed mogen hebben op iemands kansen op de arbeidsmarkt’, aldus de organisatie. Verder krijgen honderden kinderen die opgroeien in gebieden met relatief veel armoede de kans om te proeven van beroepsmatig succes.

De meeste van de ruim 550 jonge bazen zullen aan de slag gaan met diverse concrete onderwerpen rond dit thema. Dan gaat het om vragen als: hoe zorg je ervoor dat iedereen die solliciteert een gelijke kans krijgt, hoe trek je als technisch bedrijf meer vrouwen aan of hoe zorgt een werkgever ervoor dat iedereen op de werkvloer zichzelf kan zijn?.