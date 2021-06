Joe Biden spreekt met Boris Johnson over ‘speciale relatie’

De Amerikaanse president Joe Biden ontmoet donderdag in Carbis Bay in Cornwall (Engeland) de Britse premier Boris Johnson. Het is de eerste leider die Biden spreekt op zijn eerste buitenlandse reis als president. Het wordt een gesprek van man tot man zonder ambtenaren of ministers, wat vrijwel een traditie is in de Amerikaans-Britse betrekkingen die door de presidenten en premiers steevast een speciale relatie wordt genoemd.