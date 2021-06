In Goes is woensdagavond een man gewond geraakt door een steekpartij. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat twee verdachten zijn aangehouden.

De steekpartij gebeurde om 23.40 uur aan de Ravelijn de Groene Jager. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de twee verdachten, die meegenomen zijn naar het politiebureau.