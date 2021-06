VS en VK veroordelen het verbod op stichting Navalni

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben afkeurend gereageerd op Rusland, waar een rechter eerder vandaag de anticorruptiestichting FBK van oppositieleider Aleksej Navalni als extremistisch en daarmee illegaal veroordeelde. Een woordvervoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de veroordeling een aanval op de grondrechten. ‘We dringen er bij Rusland op aan om te stoppen met het misbruiken van aanduidingen van ‘extremisme’ om zo geweldloze organisaties aan te vallen’, zei hij. Ook drongen de VS aan op vrijlating van de oppositieleider.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab noemde het besluit zelfs ‘pervers’. ‘Het is weer een kafkaëske aanval op degenen die opkomen tegen corruptie en voor open samenlevingen, en het is een bewuste poging om echte politieke oppositie in Rusland effectief te verbieden’, voegde hij eraan toe.

Dat de organisatie als extremistisch zou worden bestempeld, werd al verwacht. De FBK had zich onlangs al ontbonden, om zo te voorkomen dat medewerkers worden vervolgd. De FBK publiceerde regelmatig over (vermeende) corruptie in alle lagen van de overheid. De zaak tegen de stichting werd achter gesloten deuren behandeld.

Na het vonnis van de rechter liet Navalni op sociale media weten zich niet ‘terug te trekken’ en door te willen gaan met de strijd tegen corruptie. De oppositieleider zit een celstraf van 2,5 jaar uit vanwege een veroordeling in een eerdere fraudezaak, die volgens hem eveneens politiek gemotiveerd was.