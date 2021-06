Israël gaat bont bij handel en verkoop modeproducten verbieden

Het verbod gaat over zes maanden in en geldt dus niet voor de bonten hoeden (sjtreimels) die vaak door ultra-orthodoxe joden worden gedragen. De International Anti-Fur Coalition roept andere landen op het voorbeeld van Israël te volgen en te stoppen met de verkoop en handel van bont voor modeproducten. Bont is al verboden in sommige steden en in de Amerikaanse staat Californië.

Dierenorganisatie PETA wijst op haar beurt op gezondheidsredenen voor een verbod op bont. Volgens PETA zorgt het ‘samenproppen van zieke en gestreste dieren in kleine kooien onder onhygiënische omstandigheden voor de perfecte broedplaats van dodelijke ziektes’. Zo is het coronavirus in meerdere landen opgedoken in nertsenfokkerijen, waaronder in Nederland en Denemarken.