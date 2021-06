11 miljoen prikken gezet, meldt coronadashboard

De 11 miljoenste coronaprik is gezet, meldt het coronadashboard van de overheid. In totaal zijn er nu 11.145.074 naalden een bovenarm ingegaan, zo staat er woensdag op het dashboard. Het gaat om eerste- en herhaalvaccinaties bij elkaar.

Vorige week werd een recordaantal prikken gezet: ruim 1,2 miljoen. Volgens de planning op het coronadashboard worden er deze week, tussen 7 en 13 juni, ruim 1,4 miljoen mensen gevaccineerd. Het daadwerkelijke aantal kan afwijken, bijvoorbeeld doordat mensen hun afspraak afzeggen.

De GGD’en hebben veruit de meeste vaccinaties gezet: meer dan 8 miljoen in totaal. De centrale registratie van het aantal vaccinaties bij huisartsen en zorginstellingen is nog steeds niet op orde. Het aantal prikken dat er via deze weg is gezet, berust dus op een schatting.