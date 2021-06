‘Nederlanders verheugen zich het meest op afzetten mondkapje’

Bijna negen op de tien Nederlanders verheugen zich op de tijd ‘na corona’. Dat meldt I&O Research op basis van een maandelijks draagvlakonderzoek in opdracht van de NOS. De ondervraagde Nederlanders kijken er het meest naar uit dat ze geen mondkapje meer hoeven te dragen als de coronamaatregelen verdwijnen.

Andere veranderingen waar de Nederlanders zich op verheugen zijn op vakantie gaan naar het buitenland, anderen weer kunnen aanraken of knuffelen en naar een restaurant gaan. Verder zegt de helft van de ondervraagden het na corona fijn te vinden ‘niet meer steeds bij alles na te moeten denken’ en 43 procent is blij dat er dan geen anderhalve meter afstand meer hoeft worden gehouden. Jongeren tot 25 jaar verlangen extra naar een bezoek aan een concert, een festival of het theater.

Een maand geleden bleek uit het onderzoek van I&O Research nog dat er een sterke verdeeldheid was met betrekking tot de versoepeling: ruim de helft van de ondervraagden wilde toen een pas op de plaats maken, en 41 procent wilde verder versoepelen. Nu vindt 47 procent dat er al meer maatregelen kunnen worden losgelaten en zegt 18 procent dat die maatregelen compleet kunnen verdwijnen.

Mensen nemen volgens het onderzoek al een voorschot op verdere versoepelingen, en houden minder vaak anderhalve meter afstand (van 94 procent in januari naar 69 procent nu). Ook wordt er minder vaak buitenshuis een mondkapje gedragen (van 67 procent naar 38 procent).

Voor het onderzoek zijn 2004 Nederlanders vanaf 18 jaar ondervraagd van vrijdag 4 tot maandag 7 juni.