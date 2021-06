Omroeppionier en ‘technische tovenaar’ Rik Brugman (92) overleden

Als hoofd beeldtechniek van de NOS voerde Rik Brugman in de jaren zestig en zeventig talloze cruciale technische verbeteringen door, zoals de praktische inrichting van televisiestudio’s en reportagewagens. Om personeel te besparen, ontwikkelde Brugman studio-apparatuur met op afstand bedienbare camera’s. Deze werden veelvuldig gebruikt bij het Journaal en in de Tweede Kamer.

Brugman solliciteerde begin jaren vijftig bij de NTS, de eerste Nederlandse televisieomroep en de voorloper van de NOS. Hij startte als video-schakeltechnicus, maar werkte zich snel op binnen het bedrijf. Brugman viel op door de inventiviteit waarmee hij de vele technische problemen waar het jonge medium mee kampte probeerde op te lossen.

NOS-regisseur Henk Kuperus werkte in de jaren zeventig en tachtig nog samen met Brugman. "Hij was een technische tovenaar die altijd bezig was nieuwe innovaties te bedenken", prijst Cuperus. "Technici in Hilversum krijgen zelden publiekelijk de eer die ze verdienen. Wat zij achter de schermen doen, staat in dienst van het vak en het medium. Maar Rik was op dit gebied een van de allergrootste die Nederland heeft gekend."

Rik Brugman ging in 1989 met pensioen. Zijn vader was poppenspeler Bert Brugman, die in de eerste decennia van de Nederlandse televisie programma’s als Dappere Dodo en Buffalo Bill maakte. Zijn zoon hielp zijn vader op 9 oktober 1951 bij de eerste landelijke tv-uitzending van de VARA, het satirische poppenspel De Cameraatjes.

De omroeppionier overleed op 3 juni. Zijn familie bracht het nieuws woensdag naar buiten. Brugman woonde al langere tijd in een verpleeghuis in Amsterdam.