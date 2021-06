Britse regering houdt slag om de arm over einde lockdown

De Britse premier Boris Johnson vindt het nog te vroeg om te zeggen of in Engeland de laatste coronabeperkingen op 21 juni kunnen verdwijnen. Het einde van de lockdown hangt onder meer af van de vraag of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden tegen de zogenoemde Delta-variant, die zich snel verspreidt.

Dat wordt nog onderzocht, benadrukt de regeringsleider. Ook wijst hij op de stijging van het aantal coronabesmettingen. Hij wil maandag de balans opmaken en kijken in hoeverre de ‘fenomenale’ vaccinatiecampagne vruchten afwerpt.

‘Maandag zullen we kijken waar we staan. Ik denk dat iedereen heel duidelijk kan zien dat het aantal gevallen toeneemt en in sommige gevallen het aantal ziekenhuisopnames’, zei Johnson. De regering wil eerst beoordelen in hoeverre de vaccinaties bescherming hebben opgebouwd bij de bevolking. Dan kan worden gekeken naar de volgende fase bij de afbouw van de lockdown.