Britten bezorgd over gebrek aan vooruitgang in gesprekken met EU

Het Verenigd Koninkrijk is bezorgd dat er wat betreft de kwestie Noord-Ierland op veel terreinen geen vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen met de Europese Unie. Dat liet de Britse regering weten na een laatste gespreksronde met onderhandelaars van de EU.

Sinds de brexit een feit is, zijn de banden tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk verzuurd. Dat komt vooral door passages in de scheidingsdocumenten die gaan over de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk.

‘Er is dringend behoefte aan verdere discussies om echte vooruitgang te boeken, met name om verstoring van kritieke voorraden van bijvoorbeeld medicijnen te voorkomen’, zo valt te lezen in een verklaring van de Britse regering na afloop van de onderhandelingen op woensdag. Volgens de Britten zijn er ook problemen met onder meer het verkeer van voedsel en huisdieren.

Nadat het Verenigd Koninkrijk begin dit jaar uit de interne Europese markt stapte, werden controles en tarieven ingevoerd op sommige goederen die van het vasteland van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gingen. Dit omdat Noord-Ierland wel een fysieke grens heeft met Ierland en daarmee de EU. Johnson had echter beloofd dat er na de brexit geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou komen en dat de handel tussen de provincie en de rest van het Verenigd Koninkrijk onbelemmerd zou worden voortgezet.

Londen besloot eerder eenzijdig het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept uit te stellen tot 1 oktober. Er was afgesproken dat daarmee op 1 april zou worden begonnen. Met het verlengen van de respijtperiode schenden de Britten afspraken uit de scheidingsovereenkomst. Daarop kondigde de EU juridische stappen aan.