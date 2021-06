‘Voetballiefhebbers hebben weinig vertrouwen in Oranje op EK’

Kort voordat de bal rolt op het Europees Kampioenschap voetbal hebben voetliefhebbers weinig vertrouwen in het Oranje van bondscoach Frank de Boer, zo blijkt uit onderzoek door EenVandaag onder 16.000 leden van het Opiniepanel met interesse voor het EK. De ondervraagden denken dan ook niet dat het Nederlands elftal het ver schopt in het toernooi.

Slechts 30 procent heeft vertrouwen in het elftal, een percentage dat in het verleden kort voor een toernooi veel hoger lag. Voor het WK van 2010 zei 71 procent vertrouwen te hebben in het team, voor het EK van 2012 60 procent. Vlak voor het WK van 2014 hadden ook slechts drie op de tien mensen vertrouwen in Oranje, maar in dat jaar bereikte het Nederlands elftal wel de halve finale.

Kort voor het EK in 2016 en het WK 2018 lag het vertrouwen nog iets lager dan dit jaar met slechts respectievelijk 20 procent en 22 procent van de ondervraagden die Oranje hoge ogen zag gooien.

Weinig vertrouwen in De Boer

Weinigen zien het zitten met de bondscoach. Slechts 23 procent heeft vertrouwen in Frank de Boer. Er wordt aan getwijfeld of hij genoeg relevante ervaring heeft en mensen vinden dat hij slecht communiceert, zo blijkt uit het onderzoek.

Een meerderheid van de ondervraagden (33 procent) verwacht dat de achtste finale het hoogst haalbare is voor Nederland, de kwartfinale wordt voorspeld door 26 procent. 22 procent denkt dat Nederland strandt in de groepsfase, 2 procent denkt dat Oranje het toernooi wint.

De roep om samen te kijken naar het EK zwelt aan. Een ruime helft (54 procent) vindt dat het kabinet het mogelijk moet maken dat mensen voetbal buiten op grote tv-schermen kunnen kijken. Een derde (35 procent) vindt grote schermen buiten een slecht idee. ‘Waarom zou je dat risico nemen voor een stom spelletje’, zegt een deelnemer.

Het panelonderzoek is gehouden op 7 en 8 juni 2021.