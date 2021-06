Ook jongeren met medische risico’s kunnen coronaprik krijgen

Kinderen van 12 jaar en ouder die in een medische risicogroep vallen, worden binnenkort ook gevaccineerd tegen het coronavirus. Het kabinet neemt het advies daarover van de Gezondheidsraad over.

‘We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid behoorlijk risico lopen op een ernstiger beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar ook gaat het hier over jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om niet ziek te worden. Voor hen is vaccinatie ook een weg naar meer vrijheid’, verklaart demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).