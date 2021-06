Van der Staaij: kijk naar huidige coalitie om uit impasse te komen

SGP-leider Kees van der Staaij vindt het voor de hand liggen om bij de vorming van een nieuw kabinet nu toch te kijken naar de huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Van der Staaij heeft die optie woensdag "spontaan" op tafel gelegd bij informateur Mariëtte Hamer, naar aanleiding van de "langdurige paringsdans op het Binnenhof waar we nu mee te maken hebben."

Zijn suggestie om door te gaan met de huidige vier coalitiepartijen kreeg hij aangereikt door buitenlandse diplomaten die zich afvroegen waarom het in Nederland zo ingewikkeld is. Zij wezen er in de ogen van Van der Staaij terecht op dat de vier coalitiepartijen geen onderlinge breuk hadden en zelfs zetels erbij kregen bij de verkiezingen. De SGP'er vindt dat een "waardevolle" observatie, zei hij na zijn gesprek met Hamer.

Van der Staaij zei dat hij was uitgenodigd, omdat hij een van de ondertekenaars was van de motie waarin de opdracht voor de informateur stond.