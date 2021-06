EU-hof wijst ook Brusselse goedkeuring voor steun aan Condor af

De Europese Commissie heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom Duitsland staatssteun vanwege de coronacrisis mocht geven aan luchtvaartmaatschappij Condor. Het Gerecht van de Europese Unie verklaart de goedkeuring uit Brussel nietig, maar de steun wordt niet direct teruggedraaid. Het dagelijks EU-bestuur moet, net als eerder is bepaald in de staatssteunzaak van KLM waarmee 3,4 miljard euro is gemoeid, een nieuw besluit nemen op basis van ‘toereikende motivering’, stelt de Europese rechter.

Het gaat om goedkeuring van twee leningen van totaal 550 miljoen euro, waarvoor de Duitse regering een staatsgarantie en rentesubsidie verleende. Het geld was bedoeld om Condor, vooral bekend als vakantievlieger, te compenseren voor schade die rechtstreeks was veroorzaakt door de annulering of de omboeking van vluchten als gevolg van de invoering van coronareisbeperkingen.

De goedkeuring gebeurde op basis van de tijdelijke opschorting van Europese concurrentieregels zodat bedrijven niet ten onder gaan door de pandemie. De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft deze en vele andere rechtszaken in Luxemburg aangespannen omdat het toestaan van overheidssteun door Brussel niet eerlijk is ten opzichte van pan-Europese luchtvaartmaatschappijen, vindt de budgetvlieger.

Het is de derde keer dat het gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, oordeelt dat de commissie haar huiswerk niet goed heeft gedaan bij het goedkeuren van staatssteunzaken voor luchtvaartmaatschappijen. Dat was eerder het geval bij KLM en de Portugese maatschappij TAP. Ryanair ving bot bij zaken over staatssteun van Zweden en Denemarken aan SAS, van Finland aan Finnair en van Frankrijk aan Air France.