Frankrijk verwacht miljarden door wereldwijde belastingverhoging

De landen van de G7 hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Daarmee krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen zoals Facebook en Amazon te belasten.

De internationale besprekingen gingen onder meer over hoe de honderd grootste bedrijven wereldwijd belast kunnen worden. Het gaat dan om bedrijven waarvan de winst zeer hoog is. Doel van het akkoord is om te voorkomen dat grote ondernemingen met winsten gaan schuiven om belastingheffingen te voorkomen, bijvoorbeeld via brievenbusfirma’s. Volgens het akkoord moeten bedrijven namelijk meer belasting betalen in de landen waar ze actief zijn.

Amazon

Amazon kreeg extra aandacht omdat dit bedrijf misschien buiten de voorstellen zou vallen. Le Maire zegt over dit bedrijf: ‘Ik zou graag de activiteiten van Amazon willen uitsplitsen, zodat de onderdelen die zeer winstgevend zijn, worden onderworpen aan een digitale belasting.’

De G7-landen zullen proberen de steun van de G20-landen te krijgen. Die komen volgende maand in Venetië bijeen.