Winkelvastgoedbedrijf Unibail opnieuw aan kop in AEX

Beleggers namen geen grote posities in voorafgaand aan het inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat donderdag naar buiten komt. Een sterke stijging van het algemene prijspeil zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat de Amerikaanse centrale bank het stimuleringsbeleid sneller gaat afbouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 719,74 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1067,39 punten. Frankfurt en Londen verloren 0,4 en 0,5 procent. Parijs bleef vrijwel vlak.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ging opnieuw aan kop in de AEX, met een winst van 5,8 procent. De eigenaar van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam won een dag eerder ook al bijna 6 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, en telecomconcern KPN stonden ook in de kopgroep met plussen van 3,5 en 2,6 procent. Grootste dalers waren verzekeraar NN Group en bank ING met minnen tot 1,7 procent.

InPost won 0,9 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes promoveert op 21 juni naar de index van middelgrote bedrijven. De onderneming, die in januari naar de Amsterdamse beurs ging, neemt de plaats in van biotechnologiebedrijf Pharming (min 0,7 procent), dat naar de Smallcaps-index degradeert. De samenstelling van de AEX-index blijft volgens beursuitbater Euronext ongewijzigd.

Air France-KLM

De Europese luchtvaartmaatschappijen profiteerden van het nieuws dat de Verenigde Staten de beperkingen op reizen naar veel landen hebben versoepeld voor volledig gevaccineerde Amerikanen. Air France-KLM won 3,7 procent in Amsterdam. In Frankfurt klom Lufthansa 2,7 procent en IAG, het moederbedrijf van British Airways, steeg 3,6 procent in Londen.

Inditex leverde een eerdere winst weer in en zakte 1,9 procent in Madrid. De Spaanse eigenaar van kledingketens als Zara en Pull & Bear zag de verkopen in het eerste kwartaal geleidelijk herstellen. In de eerste weken van het tweede kwartaal versnelde het herstel sterk doordat steeds meer winkels hun deuren weer mochten openen. Inmiddels zijn bijna alle winkels van Inditex weer open. Het Franse voedingsconcern Danone kampte met een adviesverlaging door RBC en verloor 1,4 procent in Parijs.

De euro was 1,2186 dollar waard, tegen 1,2178 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 70,26 dollar. Brentolie klom ook 0,3 procent in prijs, tot 72,44 dollar per vat.