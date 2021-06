‘Laat leerlingen niet in het ongewisse bij kwijtgeraakte examens’

Scholierenorganisatie LAKS wil dat het ministerie van Onderwijs zo snel mogelijk duidelijkheid geeft aan leerlingen waarvan examens zijn zoekgeraakt. PostNL maakte dinsdag bekend dat de bezorging van een deel van de examens van twaalf scholen vertraagd is of vermist.

‘Er zitten nu 200.000 examenkandidaten in spanning of het hun school betreft waar examens zijn vertraagd of kwijtgeraakt. Het minste dat we momenteel kunnen doen is publiekelijk aangeven welke leerlingen morgen helaas niet hun uitslag krijgen’, zegt Nienke Luijckx, voorzitter van LAKS.

De scholierenclub ziet niets in een scenario waarin leerlingen een herexamen zouden moeten doen. ‘Volledig buiten hun macht om zijn er nu grote fouten gemaakt, laten we bij het zoeken van een oplossing leerlingen hier buiten laten’, aldus Luijckx.