Volt-leider Dassen 'benieuwd' naar voortgang in complexe formatie

Volt-leider Laurens Dassen schoof woensdagochtend bij informateur Mariëtte Hamer aan om te horen hoe het gaat met de formatie, maar is nog steeds niet van plan om te praten over kabinetsdeelname. Volt is namelijk van plan "constructieve oppositie" te voeren, zo zei hij voorafgaand aan het gesprek.

Dassen kwam aan bij Hamer nadat demissionair premier Mark Rutte net was vertrokken. Volgens de VVD'er wordt er gekeken naar drie hoofdlijnen waar het nu in de formatie om draait. Dat is allereerst het herstelbeleid voor na de coronacrisis. Daarvoor onderzoekt de informateur volgens hem of in de Kamer brede steun gevonden kan worden. Pas daarna kan gesproken worden over een nieuw regeerakkoord en de verandering in de bestuurscultuur waar het de laatste maanden in politiek Den Haag zo vaak over gaat.

De plannen voor de langere termijn zullen ingewikkeld worden, erkende Rutte, die de formatie "complex" noemde. Hamer probeert nog beter in kaart te brengen welke onderwerpen centraal moeten staan in het regeerakkoord. Daarvoor moeten eerst partijen gevonden worden die willen samenwerken en een meerderheid hebben in de Kamer.

Coalitie met VVD en D66

Die combinatie is nog altijd niet in beeld. Een coalitie met VVD en D66 is vrijwel zeker. De VVD wil het liefst met het CDA en D66 met GroenLinks en de PvdA. Het probleem is dat VVD en CDA een samenwerking met die partijen juist niet zien zitten.

De partijen die Hamer woensdag ontvangt, zullen geen oplossing zijn voor de puzzel. Naast Rutte en Dassen spreekt de informateur met Kees van der Staaij van de SGP. Die partij is het niet alleen op weinig vlakken met D66 eens, maar heeft ook te weinig zetels om tot een meerderheid te komen. SGP en Volt steunden wel beide wel het voorstel van de VVD en D66 om Hamer aan te stellen als informateur, net als CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de Fractie Den Haan.