Britten starten onderzoek naar nalatige luchtvaartmaatschappijen

De CMA zei in een verklaring een handhavingszaak tegen de maatschappijen te zijn begonnen. Tijdens de lockdownperiode in het Verenigd Koninkrijk weigerden de maatschappijen geld terug te storten, terwijl de vluchtverboden van hogerhand waren opgelegd.

In plaats van geld terug, koos British Airways ervoor om vouchers aan te bieden. Ook boden beide maatschappijen omboekregelingen aan. Volgens de wet hebben klanten in het Verenigd Koninkrijk het recht om binnen 14 dagen het geld teruggestort te krijgen.

Ongelooflijk

De CMA zegt te begrijpen dat luchtvaartmaatschappijen het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis, maar daar mogen mensen die de regels naleven niet de dupe van worden. ‘Klanten hebben deze vluchten te goeder trouw geboekt en waren wettelijk niet in staat te vliegen door omstandigheden waarop zij geen invloed hadden’, zo klinkt het. ‘Wij vinden dat deze mensen hun geld terug hadden moeten krijgen.’

British Airways noemde het ‘ongelooflijk’ dat de regering een industrie die op haar knieën ligt nog meer straft. Volgens de maatschappij wordt het luchtvaartmaatschappijen al meer dan een jaar onmogelijk gemaakt om ‘zinvol’ te vliegen. Daarnaast zou de maatschappij klanten ook hebben terugbetaald.

Ryanair zegt verzoeken om terugbetaling per geval te hebben bekeken. In gevallen waar terugbetaling gerechtvaardigd was, is dat volgens de prijsvechter ook gebeurd.