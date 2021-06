Makers klimaatplan willen ‘groene banen’ en meer gelijkheid

Mensen met lagere inkomens moeten meer worden betrokken bij de verduurzaming van Nederland, vindt een brede coalitie van milieuorganisaties, werkgeversorganisaties, hoogleraren, jongerenorganisaties en vakbond FNV. Samen hebben ze een plan gemaakt dat onder meer voorziet in de isolatie van 400.000 ‘tochtige woningen’, elektrische deelauto’s in achterstandswijken en 60.000 nieuwe ‘groene banen’ in sectoren als de woningisolatie en de groenvoorziening. ‘Deze transitie kan alleen slagen als iedereen mee kan doen’, stellen de organisaties.