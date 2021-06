‘Vrouw van beruchte drugsbaas El Chapo gaat schuldig pleiten’

Emma Coronel Aispuro, de vrouw van de beruchte Mexicaans drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, zal naar verwachting deze week schuldig pleiten aan aanklachten waarin staat dat ze haar man zou hebben geholpen met de organisatie van het Mexicaanse Sinaloa-kartel. Dat meldt The New York Times op basis van een ingewijde.

Naar verwachting zal ze donderdag voor de rechter verschijnen. Als ze schuldig pleit, betekent dat volgens de krant niet dat ze ook verplicht is om informatie vrij te geven over bondgenoten, zakenpartners of familieleden van haar man.

De 31-jarige Coronel werd afgelopen februari gearresteerd toen ze via Dulles International Airport, net buiten Washington, in de Verenigde Staten arriveerde. Aanklagers beschuldigen Coronel er ook van te hebben meegewerkt aan twee ontsnappingspogingen van haar man uit een Mexicaanse gevangenis in 2015 en 2016.

‘El Chapo’ zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit, nadat hij in februari 2019 werd veroordeeld voor het verhandelen van grote hoeveelheden drugs en voor zijn deelname aan meerdere moordcomplotten als leider van het Sinaloa-kartel, één van Mexico’s meest gewelddadige drugsorganisaties.