Advies van Gezondheidsraad over vaccineren tieners met Pfizer

De Gezondheidsraad komt woensdag met een advies aan het kabinet over het vaccineren van kinderen van 12 jaar en ouder met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Op basis van het advies besluit het kabinet of ook pubers dat middel kunnen krijgen.

De Europese toezichthouder voor vaccins kwam eerder met een positief oordeel over het gebruik van het middel bij tieners. Het vaccin werkt bij kinderen en het is veilig voor ze, aldus het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Daarna besloot de Europese Commissie om het middel ook voor hen goed te keuren. Vervolgens is het aan de EU-lidstaten zelf, waaronder Nederland, om te beslissen of ze het middel daadwerkelijk aan 12-plussers geven. Enkele Europese landen zijn al bezig om kinderen in te enten, net als de Verenigde Staten.

In Nederland worden volwassenen al sinds januari gevaccineerd met Pfizer/BioNTech. Daarnaast wordt het vaccin toegediend aan 16- en 17-jarigen die om medische redenen grote risico's zouden lopen als ze met corona besmet zouden raken. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met morbide obesitas, kinderen met het syndroom van Down, kinderen die op de wachtlijst staan voor een orgaan- of beenmergtransplantatie of die net zo'n ingreep hebben ondergaan, en om kinderen met bloedkanker. Van de bijna 11 miljoen prikken die tot nu toe zijn gezet, waren zo'n 7,5 miljoen met het vaccin van Pfizer en BioNTech.