Belg mag weer meer, ook samen op groot scherm naar het EK kijken

Het inenten vlot goed en het aantal Belgen dat besmet raakt of in het ziekenhuis belandt blijft maar dalen. Daarom worden de coronaregels flink versoepeld. Zo mag de horeca voor het eerst sinds oktober ook binnen gasten ontvangen, net als buiten tot 23.30 uur ‘s avonds. Bioscopen, casino’s en binnenspeeltuinen gaan weer open. Knuffelen mag met meer mensen dan alleen een enkele directe naaste. En wie wil mag weer een dag per week naar kantoor of werkplaats.

Met hun eigen Rode Duivels als een van de favorieten voor de EK-winst, hoopten veel Belgen er vooral ook op te mogen samendrommen voor een groot scherm. Dat mag binnen met 200 man en buiten zelfs met dubbel zoveel.

Kijkers stuiten wel op een aantal regels. Een kroegbaas of andere organisator die een scherm neerzet, mag niet zomaar iedereen verwelkomen. Bezoekers moeten een plaats reserveren. Waar wat wordt geschonken, mogen gasten alleen aan een tafeltje zitten. En de kijkers moeten worden afgeschermd, zodat anderen niet zomaar kunnen aansluiten of meekijken.