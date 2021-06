Vicepresident Harris zegt toe zuidgrens VS te bezoeken na kritiek

De Republikeinen bekritiseerden Harris omdat dat ze tijdens haar eerste internationale bezoek als vicepresident het binnenland van Mexico en Guatemala heeft bezocht, in plaats van naar het grensgebied te gaan. Harris lichtte niet toe wanneer ze voor het laatst de grens heeft bezocht en wanneer haar volgende bezoek zal zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Harris gevraagd om de illegale immigratie bij de zuidgrens van de VS aan te pakken. De vicepresident zegt zich hiervoor vooral te richten op het aanpakken van de hoofdoorzaken van de immigratie.

Meerdere Republikeinen riepen de vicepresident op om voor haar eerste internationale reis naar de grens te gaan om de situatie daar met eigen ogen te zien. De illegale migratie aan de zuidgrens van de VS heeft recentelijk het hoogste niveau in twintig jaar tijd bereikt en er zou dringend hulp nodig zijn.

De vicepresident verdedigde haar keuze om naar het binnenland te gaan door te zeggen dat ze de kern van de migratieproblemen aan wil pakken. ‘Je kan niet zeggen dat je om de grens geeft als je je niet druk maakt over de hoofdoorzaken’, zei Harris.

Ook de perschef van het Witte Huis Jen Psaki benadrukte dinsdag dat het de taak van Harris is om zich te richten op Guatemala, El Salvador en Honduras. ‘Haar taak was om te werken met deze landen en hun leiders om de hoofdoorzaken aan te pakken, corruptie aan te pakken, en natuurlijk werken we samen om humanitaire zorgen bespreekbaar te maken’, zei Psaki bij het Witte Huis. ‘Wij nemen geen advies aan van oud-president Trump of de meeste Republikeinen die ons hierop bekritiseren.’