Acht op de tien Nederlanders eten niet elke dag vlees

Acht op de tien Nederlanders eten niet meer elke dag vlees. Dat meldt het CBS. Van de 18-plussers zegt 45 procent hooguit vier dagen in de week vlees te eten, 5 procent zegt het nooit tot zich te nemen. Bijna een derde, 30 procent, eet vijf of zes dagen per week vlees. Ongeveer een derde van de volwassenen is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten en een half procent is er helemaal mee gestopt.