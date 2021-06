Nederlands familiebedrijf Kloosterboer komt in Amerikaanse handen

Het Nederlandse koel- en vrieshuizenconcern Kloosterboer komt in Amerikaanse handen. De familie Kloosterboer verkoopt het bedrijf, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1925, aan zijn grotere branchegenoot Lineage Logistics. De familie blijft in de toekomst wel betrokken bij de onderneming.

Kloosterboer is actief in het vervoer en de opslag van gekoelde en bevroren producten als vis, vlees, fruit, vruchtensappen en zuivel. De laatste jaren is de onderneming sterk gegroeid. Het bedrijf heeft niet alleen vestigingen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Canada en Zuid-Afrika. Er werken werken meer dan 900 mensen.

Enkele jaren geleden gingen er al geruchten dat Kloosterboer in de etalage was gezet. Persbureau Bloomberg meldde toen dat het bedrijf gewaardeerd zou worden op ongeveer 1 miljard euro. Hoeveel Lineage uiteindelijk betaalt, is niet naar buiten gebracht. De familie Kloosterboer wordt nu een investeerder van Lineage zal een deel van de opbrengst van de verkoop van Kloosterboer gebruiken om een belang te nemen in de nieuwe eigenaar.