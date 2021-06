Flinke koersval bitcoin op rustige beursdag in VS

Cryptomunt bitcoin verloor dinsdag flink aan waarde. De digitale munt trok daarmee de aandacht op de financiële markten. Verder was het namelijk een redelijk rustige dag voor beleggers. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street kwamen nauwelijks van hun plek. Beleggers zijn vooral in afwachting van belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, later deze week.

De bitcoin was rond de slotbel op de beurzen in New York minder dan 33.000 dollar waard. Daarmee was de munt goed voor een dagverlies van 8 procent. Cryptohandelaren reageerden op een bericht dat de Amerikaanse autoriteiten de hand hebben kunnen leggen op miljoenen dollars aan bitcoins. Die waren vorige maand als losgeld betaald aan de hackers achter de grote cyberaanval op oliepijplijnenbedrijf Colonial Pipeline.

Op de cryptomarkt zijn daardoor zorgen ontstaan dat de bitcoin toch niet zo veilig en anoniem blijkt te zijn als gedacht, aangezien de overheid erin slaagde de vorige maand betaalde bitcoins terug te vinden. De koers van de bitcoin is sinds de piek van meer dan 60.000 dollar die in april werd bereikt bijna gehalveerd. De waarde van de munt staat ook onder druk door strengere regelgeving van autoriteiten en regelmatige kritiek van Tesla-topman Elon Musk op de bitcoin.

Tesla

Tesla verloor 0,3 procent aan beurswaarde. Aan het begin van de handelsdag was nog wel sprake van een beperkte openingswinst. Het bedrijf leverde in China vorige maand fors meer auto’s af in vergelijking met een maand eerder. Daarmee herstelde de autoproducent van de dip in leveringen in april, toen de productie van elektrische auto’s tijdelijk was opgeschort vanwege onderhoud van de Chinese fabriek.

De toonaangevende Dow-Jonesindex in New York eindigde 0,1 procent in de min op 34.599,82 punten. De breed samengestelde S&P 500 won een fractie tot 4227,26 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 13.924,91 punten.

Reddit

Bioscoopketen AMC Entertainment ging licht hoger de handel uit. Daarmee werd voortgeborduurd op een koerswinst van 15 procent op maandag. AMC is een van de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Boeing kreeg verder een bestelling voor extra vliegtuigen, omdat Southwest Airlines gebruik maakte van een optie die de maatschappij had om een eerdere bestelling nog wat uit te breiden. Het aandeel Boeing bleef min of meer vlak en Southwest Airlines werd ruim 1 procent hoger gezet.

De euro stond op 1,2174 dollar, tegen 1,2178 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 70,24 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 72,38 dollar per vat.