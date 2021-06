Hoekstra: oppositiebankjes voor CDA nog steeds goed voorstelbaar

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het nog steeds goed voorstelbaar dat zijn partij plaatsneemt in de oppositie. Vorige week noemde de christendemocraat een reeks ‘varianten’ van partijen waarmee VVD, D66 en CDA over een te vormen regeringscoalitie kunnen praten. Maar dat betekent allerminst dat het CDA is aangesloten bij dat motorblok, aldus Hoekstra. Die vraag is bovendien ‘niet voor nu’, zei hij dinsdag na weer een gesprek met informateur Mariëtte Hamer.

Dat onderhoud volgde op een eerder overleg tussen Hamer en VVD-leider Mark Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en Hoekstra zelf. De CDA-leider benadrukte dat de vraag over welke partijen straks daadwerkelijk aan de formatietafel plaatsnemen, niet is besproken.

‘Ik heb steeds gezegd: wij kunnen ons goed voorstellen dat we deel uitmaken van besprekingen over een nieuw kabinet. We kunnen ons ook goed voorstellen dat we deel uitmaken van de oppositie straks. Dat is niet voor dit moment.’ Volgens Hoekstra is daar geen verandering in gekomen, ondanks zijn opmerkingen over gesprekken tussen VVD, D66 en CDA enerzijds en partijen als JA21 en ChristenUnie anderzijds. Dat zijn slechts varianten ‘die je hier komt bespreken en die je straks moet verkennen’.

Linkse partijen

De CDA-voorman leek die varianten vooral te opperen als alternatieven voor samenwerking met zowel de PvdA als GroenLinks. De twee linkse partijen laten elkaar niet los, maar Rutte en Hoekstra zeggen allebei dat ze liever niet met beide partijen in een nieuw kabinet willen.

Hoekstra benadrukte dit vorige week nog eens. Later zei informateur Hamer dat er politici zijn die verschillen tussen partijen naar buiten toe benadrukken maar die volgens haar helemaal niet zo groot zijn, op basis van de gesprekken die zij voert. ‘Ik herken ook niet dat die stijlfiguur op mij zou hebben kunnen slaan’, zegt Hoekstra over de uitlatingen van Hamer.