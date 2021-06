Aandelen Vivoryon en Unibail gaan flink omhoog op Damrak

Biotechbedrijf Vivoryon Therapeutics, dat werkt aan een middel tegen Alzheimer, behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de beurs in Amsterdam. Ook winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands, won flink aan beurswaarde. Maar verder was het een rustige beursdag en de belangrijkste Europese graadmeters lieten kleine uitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het Europese rentebesluit en de Amerikaanse inflatiecijfers, die later deze week bekend worden gemaakt.

Vivoryon profiteerde van het nieuws dat het Alzheimermedicijn van de Japanse farmaceut Eisai en zijn Amerikaanse partner Biogen is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten. Beleggers zetten het aandeel een kleine 5 procent hoger.

Unibail kreeg er maandag al 2,6 procent aan beurswaarde bij en ging nu bijna 6 procent omhoog. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste stijger in de AEX. Sinds zaterdag is de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam voor het eerst helemaal open. Onder meer het Eet Theater en de bioscoop in Leidschendam mochten door de coronaversoepelingen dit weekend eindelijk gasten ontvangen.

Hoofdindex

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 719,43 punten. KPN was de hekkensluiter bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van ruim 4 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1068,61 punten. De graadmeters in Parijs en Londen klommen tot 0,3 procent, die Frankfurt verloor 0,2 procent. Volgens statistiekbureau Eurostat kromp de economie van het eurogebied in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Eerder werd nog een neergang van 0,6 procent gemeld.

Hunter Douglas daalde 1,6 procent. De maker van rolgordijn Luxaflex sluit uit dat topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg zijn overnamebod van 82 euro per aandeel zal verhogen. Volgens het Nederlands recht mag een bod niet worden verhoogd tot één jaar na het uitbrengen ervan. De speculatie over een mogelijke verhoging van de biedprijs is volgens Hunter Douglas dan ook ongegrond.

Goldman Sachs

In Londen won budgetvlieger easyJet verder 0,4 procent dankzij een koopadvies van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank verlaagde daarentegen het advies voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die bijna 1 procent verloor in Frankfurt. Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) klom 0,4 procent na een verhoging van de omzetverwachting voor dit jaar.

De euro stond op 1,2178 dollar, tegen 1,2194 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 69,71 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 71,83 dollar per vat.