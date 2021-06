Maatregelen in VK tegen verspreiding deltavariant coronavirus

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben dinsdag maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding van de zogeheten deltavariant van het coranavirus. Deze mutatie dook voor het eerst op in India en krijgt nu ook het Verenigde Koninkrijk steeds meer in haar greep. In de regio Manchester en delen van Lancashire is momenteel de situatie het zorgelijkst.

De daar getroffen maatregelen behelzen onder meer het opvoeren van de testcapaciteit, brononderzoek, isolatie en maximalisering van de inentingscampagne, zei Volksgezondheidsminister Matt Hancock in The Guardian. Militairen gaan daarbij helpen. In de grootste risicogebieden keert ook regelgeving voor niet noodzakelijk reisverkeer terug.

In brandhaard Bolton, ten noordwesten van Manchester, werd vorige maand het dragen van een mondkapje op middelbare scholen alweer verplicht gesteld en reisbewegingen beperkt. Daardoor daalde daar het aantal nieuwe besmettingen. Elders in Greater Manchester en Lancashire worden er echter in toenemende mate infecties vastgesteld, reden om nu ook daar in te grijpen.