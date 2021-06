Tesla omhoog op Wall Street na toename leveringen in China

Het aandeel Tesla ging dinsdag omhoog op de beurzen in New York, geholpen door een toename van de leveringen van elektrische auto’s in China. De hoofdgraadmeters op Wall Street lieten bij opening kleine minnen zien. Beleggers zijn vooral in afwachting van belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten later deze week.

Tesla won 1,5 procent. Het bedrijf leverde in China vorige maand fors meer auto’s af in vergelijking met een maand eerder. Daarmee herstelde de autoproducent van de dip in leveringen in april, toen de productie van auto’s tijdelijk was opgeschort vanwege onderhoud van de Chinese fabriek. In mei werden door Tesla bijna 33.500 nieuwe voertuigen afgeleverd uit de fabriek bij Shanghai.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,1 procent op 34.601 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 4230 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 13.965 punten.

Contango

Energiebedrijf Contango Oil & Gas sprong dik 5 procent omhoog. De onderneming gaat fuseren met een onderdeel van de investeringsmaatschappij KKR (plus 0,1 procent) tot een bedrijf met een marktwaarde van zo’n 5 miljard dollar.

Chipproducent Marvell Technology werd een kleine 8 procent hoger gezet, na goede kwartaalcijfers en positieve vooruitzichten. Stitch Fix, een online kledingverkoper en persoonlijke stylingservice, ging zo’n 12 procent omhoog dankzij beter dan verwachte resultaten en prognoses. De fabrikant van campers en caravans Thor Industries verloor bijna 3 procent na bekendmaking van cijfers.

Reddit

Bioscoopketen AMC Entertainment tekende verder een plus van ruim 5 procent op. Daarmee werd voortgeborduurd op een koerswinst van 15 procent op maandag. AMC is een van de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Boeing kreeg een bestelling voor extra vliegtuigen, omdat Southwest Airlines gebruik maakte van een optie die de maatschappij had om een eerdere bestelling nog wat uit te breiden. Het aandeel Boeing steeg 0,5 procent, en Southwest Airlines werd bijna 1 procent hoger gezet.

De euro stond op 1,2178 dollar, tegen 1,2194 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 68,64 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 70,81 dollar per vat.