Grapperhaus: terughalen IS-vrouw niet strijdig met kabinetsbeleid

Het terughalen afgelopen weekeinde van een vrouwelijke ‘uitreiziger’ die zich in Syrië bij terreurbeweging Islamitische Staat aansloot, kon veilig en verantwoord plaatsvinden. Daarmee week de actie niet af van het staande kabinetsbeleid over Syriëgangers, zei demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus dinsdag in de Tweede Kamer.