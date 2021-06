Toch nog een koninklijk begin voor eregalerij fotografie

Koning Willem-Alexander bezoekt woensdagmiddag het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, waar eindelijk de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie te bekijken is. De opening van de Eregalerij door de koning kon in januari niet doorgaan als gevolg van de coronamaatregelen.

Het Nederlands Fotomuseum beheert ruim 5,6 miljoen beelden uit het Nederlands fotografisch erfgoed. In de nieuwe Eregalerij worden hoogtepunten, vernieuwingen en ontwikkelingen vanaf de uitvinding van de fotografie belicht aan de hand van 99 foto’s. De Eregalerij begint met de vroegste voorbeelden van foto’s, zoals een exemplaar gemaakt van een meisje in 1842, zo maakte het museum dinsdag vast bekend.

Het eerste tijdvak van de galerij heet Het nieuwe wonder 1839-1890, het tweede heet Foto’s voor iedereen 1890 - 1920 en het derde De nieuwe blik en Fotografie als wapen 1920-1945. Dan volgen het vierde, Op weg naar een betere wereld 1945 - 1970, en het vijfde, Fotografie wordt zelfbewust 1970-2000. Het laatste tijdvak is Beeldcultuur 2000.

Foto toevoegen

De Eregalerij bestaat uit 99 werken plus één lege plek voor de foto die niet is gekozen óf niet is opgemerkt. Bezoekers kunnen een eigen foto toevoegen via een speciale app.

De galerij blijft zeker drie jaar zoals die nu is.