Youp van 't Hek gaat ruim 2 jaar toeren met laatste voorstelling

De reeks start in kleine theaters zoals Pepijn in Den Haag en het Betty Asfalt Complex in Amsterdam en zal worden afgesloten met een aantal weken in grote theaters als Luxor in Rotterdam en Carré in Amsterdam. Van 't Hek wil op zijn 70e verjaardag, op 28 februari 2024, de serie afsluiten in de hoofdstad. "Alles heeft een houdbaarheidsdatum, en komieken al helemaal", zegt hij. "Er komt een moment dat mensen niet meer op je zitten te wachten, dat heb ik bij andere oude collega's soms zien gebeuren. Dat moment wil ik voor zijn."

"Het wordt geen terugblik op mijn carrière en geen 'greatest hits' zoals Flappie", beklemtoont Van 't Hek. "Het wordt een actuele show met veel grappen over mijn eigen leeftijd. En ik ben van plan te gaan reflecteren op de Grand Canyon die inmiddels gaapt tussen mij en de jongere generatie."

Van 't Hek maakte al 28 voorstellingen, waaronder tien oudejaarsconferences.