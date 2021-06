Noord-Ierland krijgt nieuwe eerste minister

De pro-Britse Noord-Ierse Democratische Unionisten (DUP) hebben een nieuwe eerste minister voor de regio naar voren geschoven. Het is de 39-jarige Paul Givan, die zijn partijgenote Arlene Foster moet opvolgen. Foster was tot ze haar aftreden bekendmaakte partijleider en eerste minister. Maar de nieuwe leider Edwin Poots wil die functies scheiden en treedt zelf niet aan als regeringsleider. De conservatieve Givan werkt al heel lang samen met Poots.

Aangenomen wordt dat Foster in enkele dagen het politieke toneel helemaal verlaat en Givan als ‘First Minister’ aan het werk kan. De tweede partij van Noord-Ierland, de republikeinse Sinn Féin, moet wel instemmen. De DUP is met een zetel verschil net de grootste partij in het parlement.

Foster werd begin 2020 eerste minister in de regering die wordt gevormd op basis van de verkiezingen én een vredesakkoord uit 1998 tussen de pro-Britse unionisten en de republikeinse tegenstanders van de nauwe banden met Groot-Brittannië. De republikeinen of nationalisten willen bij de republiek Ierland horen, de unionisten of loyalisten willen dat juist niet. Foster raakte in de DUP uit de gratie door de brexit, waarmee de positie van Noord-Ierland als integraal onderdeel van het Verenigd Koninkrijk werd ondermijnd. Het gebied heeft een aparte regeling gekregen om geen grensposten met de republiek te hoeven opzetten.